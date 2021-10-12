Уайлдера выписали из больницы, но вскоре ему может потребоваться операция

Малик сообщил, что его подопечному нужно немного отдохнуть от спорта

Деонтей Уайлдер / Фото: TGB

Тренер Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) Скотт Малик сообщил о состоянии здоровья своего подопечного. По словам специалиста, супертяжа после третьего боя с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) выписали из больницы с переломом руки, но ему еще может потребоваться хирургическое вмешательство.



Слова Малика приводит Ring TV со ссылкой на ES News:

Жизнь продолжается. Я действительно не хочу напоминать Уайлдеру о боксе некоторое время. Ему просто нужен отдых. Он заслужил передышку.

Напомним, что Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) заявил, что угол Уайлдера мог уничтожить карьеру Деонтея.