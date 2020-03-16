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Уайт: «Чисора врет о своем возрасте. Ему уже за сорок»
Британец считает, что его соотечественник старше, чем заявляет
15 марта 12:13
Диллиан Уайт / Фото: essentiallysports.com
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 KO), обсуждая возможный поединок между Дереком Чисорой (32-10, 23 KO) и Джозефом Паркером (28-2, 21 KO), заявил в интервью Youtube каналу iFL TV, что не верит соотечественнику о его возрасте.
Для поединка Чисоры и Паркера немного поздновато, разве не так? Это немного странно. Много чего случилось. Паркер ушел от Кевина Барри, провел поединок с Джуниром Фа. Чисора проиграл Усику. Я считаю, что немного поздно устраивать этот бой, к нему снизился интерес, но кто знает. Я думаю, что это достойный поединок в супертяжелом весе. Но когда этот бой планировался изначально, это был интересный, очень интригующий поединок.
Я видел, как Дерек лжет о своем возрасте. Сейчас ему должно быть больше 40 лет. Он говорит, что ему 36, но это не так. Ему никак не может быть 36 лет.
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