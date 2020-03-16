Уайт: «Чисора врет о своем возрасте. Ему уже за сорок»

Диллиан Уайт / Фото: essentiallysports.com

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 KO), обсуждая возможный поединок между Дереком Чисорой (32-10, 23 KO) и Джозефом Паркером (28-2, 21 KO), заявил в интервью Youtube каналу iFL TV, что не верит соотечественнику о его возрасте.

Я видел, как Дерек лжет о своем возрасте. Сейчас ему должно быть больше 40 лет. Он говорит, что ему 36, но это не так. Ему никак не может быть 36 лет.