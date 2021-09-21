Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) сделал прогноз на предстоящий поединок между обладателем титулов WBA/WBO/IBF, британцем Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) и украинцем Александром Усиком (18-0-0, 13 KO), который состоится 25 сентября в Лондоне.

Уайта цитирует ресурс boxingnews24.com:

Усик – хороший и агрессивный левша. Он любит диктовать ход боя, но у Джошуа есть рост, размах рук и мощь. Если Энтони захочет навязать свой ритм, то он сможет оформить быстрый нокаут. Но если он захочет доказать, что лучше Усика как боксер, то мне кажется, что ему будет тяжело.

Если Джошуа выйдет уверенным и измотает Усика, то сможет легко победить. Чисора создал Усику проблемы, потому что измотал его. Усик – крузер».