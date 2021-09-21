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Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»

Поединок состоится уже на этих выходных
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) сделал прогноз на предстоящий поединок между обладателем титулов WBA/WBO/IBF, британцем Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) и украинцем Александром Усиком (18-0-0, 13 KO), который состоится 25 сентября в Лондоне.

Уайта цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Джошуа остановит его за 5-7 раундов. Усик начнет быстро, а Энтони будет немного осмотрительным, потому что Александр – левша, и он легче. К тому же Джошуа иногда не хватает уверенности в боях, в которых его могут поймать. Но он хороший боксер. Надеюсь, он покажет прежнего себя и начнет прессинговать Усика, будучи более крупным и сильным парнем. Тогда Джошуа начнет теснить его и наносить удары. Я думаю, что он может быстро закончить свое дело.

Усик – хороший и агрессивный левша. Он любит диктовать ход боя, но у Джошуа есть рост, размах рук и мощь. Если Энтони захочет навязать свой ритм, то он сможет оформить быстрый нокаут. Но если он захочет доказать, что лучше Усика как боксер, то мне кажется, что ему будет тяжело.

Если Джошуа выйдет уверенным и измотает Усика, то сможет легко победить. Чисора создал Усику проблемы, потому что измотал его. Усик – крузер».

Энтони Джошуа не считает превосходство в габаритах, главным своим преимуществом в бою с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Диллиан Уайт Александр Усик - Энтони Джошуа

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