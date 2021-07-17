Уайт: «Фьюри – идиот и позор британского бокса, если после заболевания коронавирусом он гулял по Лас-Вегасу и общался с фанатами»

Британец раскритиковал своего соотечественника за срыв трилогии с Уайлдером



Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) раскритиковал порталу The Sun обладателя полноценного титула организации Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) за срыв трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и кадры, на которых «Цыганский король» запечатлен в публичных местах после того, как стало известно о его положительном тесте на коронавирус. «Тайсон Фьюри - идиот и позор британского бокса, если после заболевания коронавирусом он гулял по Лас-Вегасу и общался с фанатами, несмотря на отмену боя с Уайлдером. Он несет чушь, потому что когда у тебя Covid-19, ты болен. Ты должен уйти на карантин, но вместо этого он разгуливает с улыбкой на лице, контактирует с людьми и фотографируется с ними. У него либо есть коронавирус, либо нет. Говорили, что Фьюри вместе со своим другом и спарринг-партнером Джозефом Паркером заболел короной, но затем Паркер появился на турнире UFC, отрицая это. Есть фото и видео с Фьюри на улице, где он доволен как слон - таким же довольным он был после отмены боя с Энтони Джошуа. Крупнейший поединок в истории британского бокса был отменен, а он смеялся и шутил по этому поводу. Теперь и бой с Уайлдером так же отменили, потому что у Фьюри нашли ковид. Многие боксеры используют коронавирус как оправдание, чтобы сняться с боя, или как отмазку в случае поражения. Эти парни безответственны, если они использую ковид, когда эта болезнь убивает людей и опустошает семьи по всему миру». Третий бой Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера состоится осенью.

Рене Тер Велде