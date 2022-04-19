Уайт – о бое с Фьюри: «С нетерпением жду каждого 23-го апреля»
Уайт: «Фьюри знает, что я обладаю мощью, чтобы его нокаутировать»
Британец заявил, что он способен удосрочить «Цыганского Короля»
11:00
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com
Обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) в интервью The Guardian заявил, что он способен нокаутировать действующего чемпиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Наши спарринги с Фьюри были давно, я особо на этом не фокусируюсь. Но он, естественно, знает, что я обладаю мощью, чтобы его нокаутировать. Тайсон оказывался в нокдауне в начале своей карьеры. Его уронил Невен Пайкич. Эти парни могли отправить его в нокдаун и доставить ему проблем. Я намного сильнее, чем они.
Деонтей Уайлдер обладает прикольной мощью, которая базируется на скорости. Он ничего не готовит должным образом и бьет как придется. Когда я бью соперников, у меня есть оглушительная мощь, и я знаю, как добивать. Тайсон почувствует разницу».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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