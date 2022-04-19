Уайт: «Фьюри знает, что я обладаю мощью, чтобы его нокаутировать»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) в интервью The Guardian заявил, что он способен нокаутировать действующего чемпиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Деонтей Уайлдер обладает прикольной мощью, которая базируется на скорости. Он ничего не готовит должным образом и бьет как придется. Когда я бью соперников, у меня есть оглушительная мощь, и я знаю, как добивать. Тайсон почувствует разницу».