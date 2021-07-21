Уайт может вернуться на ринг в андеркарте поединка Альврес – Плант

Эдди Хирн назвал две вероятные даты для следующего поединка его подопечного



Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 18 КО), сообщил, что есть две вероятные даты для следующего поединка его подопечного. Это 28-е августа и 18-е сентября в андеркарте боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом (58-1-2, 36 КО) и американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Промоутера цитирует boxingnews24.com:

«Нам нужно посмотреть, чем все закончится по организации боя между Альваресом и Плантом. Возможно, Диллиан будет добавлен в этот кард. Мы сейчас ведем переговоры с PBC. Также есть вариант для Уайта провести поединок 28-го августа, но более вероятно, что он выступит в сентябре. Если мы организуем бой между Альваресом и Плантом, то Диллиан будет драться в этом вечере бокса».

Диллиан Уайт не будет в следующем поединке драться с экс-чемпионом мира Энди Руисом-младшим (32-2, 22 КО).