Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
Уайт: «Надеюсь, сейчас WBC встанет на мою сторону, и у Фьюри не будет выбора»
Британский супертяжеловес – о долгожданном поединке со своим соотечественником
17:24
Диллиан Уайт / Фото - DAZNВременный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) с уверенностью заявил, что Всемирный боксерский союз должен назначить ему поединок против обладателя полноценного титула Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Цитирует Уайта Sky Sports.
«У Фьюри есть пояс. У Уайлдера была возможность встретиться со мной на протяжении трех лет, но он этого не сделал. Надеюсь, сейчас WBC встанет на мою сторону и у Фьюри не будет выбора. Это огромный бой для Британии. Фьюри непредсказуем, он может сказать, что уходит. Надеюсь, мы сможем провести бой, когда я одержу победу над Валлином. Но с Фьюри сложно что-то планировать. Я не слышал, чтобы он что-то говорил об этом бое».
Напомним, 30 октября Уайт выйдет в ринг против шведского боксера Отто Валлина (22-1, 14 KO). Ранее сообщалось, что победитель этого боя получит возможность сразится с Фьюри.
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