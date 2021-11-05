Уайт не может связаться с Фьюри
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) хочет, чтобы Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) вышел на связь, чтобы начать переговоры по организации поединка, сообщает DAZN.
«Мы еще ничего не знаем. Тайсон Фьюри до сих пор не связывался с нами. Мы без понятия, что Тайсон Фьюри собирается делать. Он может завершить карьеру.
Он может сорваться и уйти в запой, а может сказать: «Я не хочу драться с ним». Давайте подождем и посмотрим. Я уверен, что он с шести утра до двенадцати ночи сам себе говорит, что не знает, какой его следующий шаг.
Я же готов к битве. Планирую еще несколько недель отдохнуть, а потом пройду медицинский осмотр. После чего буду готов вернуться в строй... Какое дело, если бы я дрался с Отто Валлином? Люди хотят увидеть, как я бьюсь с Тайсоном Фьюри».
Диллиан Уайт надеется на титульный шанс и встречу в следующем поединке с двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.