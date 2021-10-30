Уайт: «Не удивлюсь, если Фьюри уже завтра завершит карьеру»

Британец готов к любому развитию событий

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

33-летний топовый боец супертяжелого веса Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) в интервью iFL TV признался, что надеется на титульный шанс и встречу в своем следующем поединке с двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO). Впрочем, Уайт готов к любому развитию событий и не удивится, если одиозный британец и вовсе решит завершить карьеру.

«Фьюри говорит, что он боец и ни один человек, рожденный своей матерью, не побьет его. Как же хорошо, что я появился на свет благодаря кесареву сечению. Шучу, шучу. Я думаю, Фьюри все же подерется со мной. Не думаю, что он избежит этого боя. Он говорит, что подерется со мной, что я заслужил этого». «Но Фьюри - сумасшедший. Он может говорить одно, а делать другое. Кто знает, может он уже завтра завершит карьеру? Надеюсь, этого не произойдет, но он может сказать: «Да к черту все. Я и так уже многого добился», и просто повесить перчатки на гвоздь».

Чемпион WBC Тайсон Фьюри согласен в следующем бою подраться с обязательным претендентом на пояс Диллианом Уайтом.