Уайт: «Никто не хочет смотреть третий поединок Фьюри с Уайлдером»

Диллиан Уайт / Фото: Sky Sports

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) в интервью iFL TV заявил, что публике не будет интересен третий поединок Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).



Мы будем гнать друг на друга. Нас бы пришлось разделять ограждением, как Хэя и Чисору.

Меня сейчас разочаровывает ситуации вокруг моей карьеры. Но жизнь дает тебе кислые лимоны, чтобы ты сделал лимонад. Именно этим я и занимаюсь».