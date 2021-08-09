Розье – о третьем поединке Фьюри – Уайлдер: «Результат будет таким же, как и во втором бою»
Уайт: «Никто не хочет смотреть третий поединок Фьюри с Уайлдером»
Диллиан рассказал, что сам хочет бой с Деонтеем
07:29
Диллиан Уайт / Фото: Sky Sports
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) в интервью iFL TV заявил, что публике не будет интересен третий поединок Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Я подерусь с Деонтеем Уайлдером, но сейчас я не знаю, где он и что с ним. Никто не хочет смотреть третий поединок Фьюри с Уайлдером. Я хочу и готов драться. Мой бой с ним будет отличный и насыщенный, замечательный поединок с момента анонса.
Мы будем гнать друг на друга. Нас бы пришлось разделять ограждением, как Хэя и Чисору.
Меня сейчас разочаровывает ситуации вокруг моей карьеры. Но жизнь дает тебе кислые лимоны, чтобы ты сделал лимонад. Именно этим я и занимаюсь».
Напомним, ранее самого Уайта вызывал на бой американец Майкл Хантер.
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