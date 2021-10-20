Уайт о том, что Валлин будет его учить: «Мне не очень нравилась школа»

Диллиан рассказал, что может отправить Отто в нокаут





Диллиан Уайт / Фото: DAZN Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) прокомментировал слова Отто Валлина (22-1, 14 КО), который собирался дать ему урок бокса.

«Я знаю, что могу его отправить в нокаут. Он говорит, что даст мне урок бокса и сводит меня в школу, но мне не очень нравилась школа». Напомним, поединок Уайта и Валлина состоится 30 октября в Лондоне. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Карен Агабекян