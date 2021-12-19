«Уайт – пиз**ц какая проблема». Белью уверен, что в команде Фьюри думают так же

Диллиан Уайт / Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира Тони Белью в интервью iFL TV высказался о потенциальном поединке Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Большой, опасный, храбрый, так еще и мощью одарен. Набор качеств, которыми представители хэвивейта обладают довольно редко. Я не скажу, что он хорош в боксе, или обладает хорошим арсеналом, или лучший панчер в мире. Но вышеназванные качества и выносливость – этого у него с лихвой.