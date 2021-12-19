Питер Фьюри: «Усик – не тот боец, которого Джошуа может переехать за счет размеров»
«Уайт – пиз**ц какая проблема». Белью уверен, что в команде Фьюри думают так же
Бывший чемпион считает, что «Цыганскому королю» придется несладко
19 декабря 22:25
Диллиан Уайт / Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира Тони Белью в интервью iFL TV высказался о потенциальном поединке Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Любой, кто думает, что бой с Уайтом – не проблема – выйдите и получите бомбу в голову. Диллиан – огромное испытание для любого супертяжа в мире. Шугар Хилл и Энди Ли (члены тренерского штаба Тайсона Фьюри – XSPORT) знают, что Уайт – пиз**ц какая проблема.
Большой, опасный, храбрый, так еще и мощью одарен. Набор качеств, которыми представители хэвивейта обладают довольно редко. Я не скажу, что он хорош в боксе, или обладает хорошим арсеналом, или лучший панчер в мире. Но вышеназванные качества и выносливость – этого у него с лихвой.
Промоутер Тайсона рассказал, рассматривается ли возможность освободить титул.
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