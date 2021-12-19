«Уайт – пиз**ц какая проблема». Белью уверен, что в команде Фьюри думают так же

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 16
Футбол (8 событий из 15) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Эвертон - Лестер -:- Перенесен
16:00 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Фрайбург - Байер 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Эмполи 1:1 Окончен
21:45 Милан - Наполи 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Кадис 0:0 Окончен
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Белый Барс 7:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Лос-Анджелес Кингс 5:1 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс 4:3 Окончен
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс 3:4 Окончен
22:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 4:2 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 114:107 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз 103:109 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Химик - Днепр 78:73 Окончен
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь 75:53 Окончен
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы 80:94 Окончен
16:00 Прометей - Киев-Баскет 81:69 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (7 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс 2:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Дженоа - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован

«Уайт – пиз**ц какая проблема». Белью уверен, что в команде Фьюри думают так же

Бывший чемпион считает, что «Цыганскому королю» придется несладко
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 22:25
«Уайт – пиз**ц какая проблема». Белью уверен, что в команде Фьюри думают так же
Диллиан Уайт / Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира Тони Белью в интервью iFL TV высказался о потенциальном поединке Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):

Любой, кто думает, что бой с Уайтом – не проблема – выйдите и получите бомбу в голову. Диллиан – огромное испытание для любого супертяжа в мире. Шугар Хилл и Энди Ли (члены тренерского штаба Тайсона Фьюри – XSPORT) знают, что Уайт – пиз**ц какая проблема.

Большой, опасный, храбрый, так еще и мощью одарен. Набор качеств, которыми представители хэвивейта обладают довольно редко. Я не скажу, что он хорош в боксе, или обладает хорошим арсеналом, или лучший панчер в мире. Но вышеназванные качества и выносливость – этого у него с лихвой.

Промоутер Тайсона рассказал, рассматривается ли возможность освободить титул.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Тони Белью

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Паркер после победы над Чисорой назвал имена двух возможных соперников
Паркер после победы над Чисорой назвал имена двух возможных соперников
Бокс Профессиональный бокс
08:41
Откажется ли Фьюри от боя с Уайтом и пояса WBC? Промоутер Тайсона ответил
Откажется ли Фьюри от боя с Уайтом и пояса WBC? Промоутер Тайсона ответил
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:52
Арум назвал имена еще двух бойцов, которые могут провести бой с Фьюри вместо Уайта
Арум назвал имена еще двух бойцов, которые могут провести бой с Фьюри вместо Уайта
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 09:45
Чисора рассказал Уайту, что ему нужно делать, чтобы победить Фьюри
Чисора рассказал Уайту, что ему нужно делать, чтобы победить Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 16:26
Уоррен: «Тайсон бы сделал с Усиком то, что не смог сделать Джошуа»
Уоррен: «Тайсон бы сделал с Усиком то, что не смог сделать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 14:32
2
Президент Top Rank: «Фьюри сказал нам, что хочет драться до марта»
Президент Top Rank: «Фьюри сказал нам, что хочет драться до марта»
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 09:51

Новости: Бокс

Паркер после победы над Чисорой назвал имена двух возможных соперников
Паркер после победы над Чисорой назвал имена двух возможных соперников
Профессиональный бокс
08:41
Бриедис готов подраться с Джейком Полом
Бриедис готов подраться с Джейком Полом
Профессиональный бокс
08:30
Сиренко после победы над Руденко назвал имена желаемых соперников
Сиренко после победы над Руденко назвал имена желаемых соперников
Профессиональный бокс
08:21
Поединок Турман – Барриос состоится 5 февраля
Поединок Турман – Барриос состоится 5 февраля
Профессиональный бокс
07:21
Спенс и Угас начали переговоры о бое
Спенс и Угас начали переговоры о бое
Профессиональный бокс
19 декабря 23:09
Хорватская машина для нокаутов снова в деле. Никакой защиты в битве супертяжей – только дикое месиво
Хорватская машина для нокаутов снова в деле. Никакой защиты в битве супертяжей – только дикое месиво
Профессиональный бокс
19 декабря 22:53
Проводников официально объявил о завершении карьеры
Проводников официально объявил о завершении карьеры
Профессиональный бокс
19 декабря 22:52
«Уайт – пиз**ц какая проблема». Белью уверен, что в команде Фьюри думают так же
«Уайт – пиз**ц какая проблема». Белью уверен, что в команде Фьюри думают так же
Профессиональный бокс
19 декабря 22:25
Проводников вернулся в бокс и победил
Проводников вернулся в бокс и победил
Профессиональный бокс
19 декабря 21:58
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Обновленный рейтинг ESPN: Ломаченко выше Камбососа, Усик – лучший супертяж планеты
Обновленный рейтинг ESPN: Ломаченко выше Камбососа, Усик – лучший супертяж планеты
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 09:12
9
Все новости