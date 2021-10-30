Уайт прокомментировал итоги третьего боя Фьюри – Уайлдер: «Тайсон хорошо выступил»

Британец похвалил своего соотечественника

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

33-летний британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) в интервью iFL TV похвалил Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) за хорошее выступление в третьем бою с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO). Несмотря на два нокдауна, которые заставили переживать болельщиков «Цыганского короля», британец смог довести дело до досрочной победы, отправив «Бронзового бомбардировщика» в нокаут в одиннадцатом раунде.

«Определенно, это было хорошее выступление со стороны Тайсона. Как по мне, он и так уже дважды бил Деонтея и теперь победил во всех трех боях. Уайлдер показал какие-то улучшения, но в принципе, делал все то же самое. Для меня было странным, что он набрал 20 или даже 40 фунтов веса и вся эта масса ушла в верх тела, а ноги были еще тоньше, чем были раньше. Он не мог даже поднять руки – именно так и пришел нокаут – Уайлдер просто вытягивал свои руки, ведь поднять их и блокировать удары он не мог. Фьюри провел свой удар слева и попал ему точно в подбородок. Уайлдер был немного более взрывным, но у него проблемы с верой в себя. Он – бычок, боец, который всегда прессингует, а когда кто-то идет на него и заставляет его пятиться, то это лишает его сил. Он уже был трижды побит Фьюри, что ему теперь остается делать? Он из таких ребят, которым нужно поверить в себя. Да, он нормально выступил, пару раз отправил Фьюри в нокдаун, но даже когда это произошло, он не воспользовался моментом. Не знаю… Бой был странным».

Чемпион WBC Тайсон Фьюри согласен в следующем бою подраться с обязательным претендентом на пояс Диллианом Уайтом.