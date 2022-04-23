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Уайт: «Три года назад никому не было дела до Фьюри»

Британец считает, что у его соотечественника очень скучный стиль
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Уайт: «Три года назад никому не было дела до Фьюри»
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) считает, что у чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) очень скучный стиль и три года назад за его карьерой никто не следил.

Уайта цитирует портал boxingscene.com:

«Стиль Фьюри скучный. Люди были в восторге от последних двух боев, потому что он стоял и обменивался с Уайлдером ударами. Деонтей опасен, но не настолько хорош, поэтому Фьюри смог в боях с ним, остаться вблизи, переиграть его и обыграть. Просто у Уайлдера кроме мощного правого удара с дистанции ничего нет.

Итак, люди говорят: «Тайсон Фьюри – настоящий мужчина, он потрясающий». Нет, он просто трижды избил Деонтея Уайлдера. Ребята, посмотрите его историю. Три года назад никому не было дела до Тайсона Фьюри. Он просто был большим парнем, который побеждает, но его бои были скучными».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.

Рене Тер Велде
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Диллиан Уайт Тайсон Фьюри

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