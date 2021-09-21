Уайт: «Усик немного странный парень. Он пытается быть слишком эксцентричным»

Британец раскритиковал манеру поведения украинца

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 KO), который в свое время находился в лагере Владимира Кличко вместе с Александром Усиком (18-0-0, 13 KO), в эфире BBC 5 Live Sport раскритиковал манеру поведения бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом дивизионе.

Британец считает, что украинец специально ведет себя эпатажно, хотя на самом деле является простым парнем.

«Я не спарринговал с Усиком. Я видел, как он спарринговал с Владимиром Кличко и находился в его тренировочном лагере. Я встречал его на боксерских шоу и так далее. Он немного странный парень. Усик пытается быть слишком эксцентричным. Он действительно пытается показаться странным и причудливым. Многие из-за этого сходят с ума, но для меня он просто обычный парень. Он пытается показаться странным, но я думаю: «Хорошо, ты обычный парень. Круто».

Диллиан Уайт сделал прогноз на предстоящий поединок между Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) и украинцем Александром Усиком.