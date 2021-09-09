«Залью его кровью, если он не затребует нелепых сумм». Фьюри готов подраться с Уайтом
Уайт: «Я готов драться с Фьюри в декабре, но этот клоун уже дважды отказывался принять бой»
Временный чемпион WBC уже долгое время не может добиться поединка с «Цыганским королем»
12:21
Диллиан Уайт / Фото: Matchroom Boxing
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт
(28-2, 19 KO) отреагировал на желание полноценного чемпиона организации Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) провести поединок.
Слова Уайта приводит dailystak.co.uk:
Этому клоуну приказывали дважды сражаться со мной, но он не стал принимать бой. Декабрь – погнали «Цыганский король». Надеюсь, что вы, фанаты, заставите этого труса сдержать свое слово. Потому что я буду придерживаться своего и уничтожу его.
Напомним, что Фьюри следующий бой проведет против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) 9 октября, а Уайт – 30 октября, но соперник все еще неизвестен.