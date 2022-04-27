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Уайт: «Я могу завоевать титул чемпиона мира»

Британец заявил, что и дальше хочет сражаться с лучшими
Бокс Профессиональный бокс
15:00
Уайт: «Я могу завоевать титул чемпиона мира»
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) в интервью Sky Sports заявил, что и дальше хочет сражаться с лучшими, несмотря на досрочное поражение от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

«Я все еще хочу драться с лучшими. Послушайте, каким бы ни был исход боя в субботу, я бы все равно провел несколько поединков против сильнейших парней, а затем ушел бы на пенсию. Я по-прежнему хочу сделать то же самое. Ничего не изменилось.

Я не знаю, что делает Деонтей Уайлдер. Мне просто необходимо вернуться, и я хочу снова драться со всеми, кому я проиграл, и попытаться отомстить за свои поражения. Сто процентов, что я могу завоевать титул чемпиона мира. Даже Фьюри об этом сказал. Однажды я стану чемпионом мира, так что посмотрим. Нам нужно подождать и посмотреть. Возможности все еще здесь. Я по-прежнему один из лучших в супертяжелом весе».

Диллиан Уайт требует реванша против Тайсона Фьюри.

Рене Тер Велде
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Диллиан Уайт Тайсон Фьюри

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