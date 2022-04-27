Уайт: «Я могу завоевать титул чемпиона мира»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) в интервью Sky Sports заявил, что и дальше хочет сражаться с лучшими, несмотря на досрочное поражение от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Я не знаю, что делает Деонтей Уайлдер. Мне просто необходимо вернуться, и я хочу снова драться со всеми, кому я проиграл, и попытаться отомстить за свои поражения. Сто процентов, что я могу завоевать титул чемпиона мира. Даже Фьюри об этом сказал. Однажды я стану чемпионом мира, так что посмотрим. Нам нужно подождать и посмотреть. Возможности все еще здесь. Я по-прежнему один из лучших в супертяжелом весе».