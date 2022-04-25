Уайт: «Я пытался атаковать, но оступился и попался на удар Фьюри»

Диллиан Уайт / фото - Getty Images

Супертяжеловес Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) прокомментировал свое поражение в бою против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Уайта цитирует портал mirror.co.uk:

Фьюри – неудобный парень, я ожидал этого. Всегда было понятно, что бой будет неудобным, но я пытался подготовить удар, быть терпеливым, донести все, что мог, и начать прессинговать с третьего раунда. Это был хороший опыт».