«Определим самого крутого ублюдка на планете». Фьюри и Нганну обсудили потенциальный поединок
Уайт: «Я пытался атаковать, но оступился и попался на удар Фьюри»
Британец прокомментировал свое поражение в бою против «Цыганского Короля»
10:00
Диллиан Уайт / фото - Getty Images
Супертяжеловес Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) прокомментировал свое поражение в бою против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).
Уайта цитирует портал mirror.co.uk:
«Это был близкий поединок, и я не чувствовал, что меня деклассировали. Мой план на бой заключался в том, чтобы прессинговать его и начинать двигаться вперед. Я пытался атаковать, но один раз оступился и попался на этот удар.
Фьюри – неудобный парень, я ожидал этого. Всегда было понятно, что бой будет неудобным, но я пытался подготовить удар, быть терпеливым, донести все, что мог, и начать прессинговать с третьего раунда. Это был хороший опыт».
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде.
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