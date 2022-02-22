Уайт подписал контракт на бой с Фьюри
Уайт: «Я пытался добиться боя с Фьюри уже долгое время»
Диллиан в последний момент подписал контракт на бой с чемпионом WBC
08:38
Фото: Matchroom
Британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) прокомментировал Sky Sports подписание контракта на поединок
с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Мне все равно, где и когда пройдет бой с Фьюри. Я пытался добиться поединка с Тайсоном уже долгое время. Я уже долгое время готов к сражению с ним. Я просто хочу подраться с ним за титул.
Сражение должно пройти 23 апреля на «Уэмбли», но официально это еще не подтверждено.
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