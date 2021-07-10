Уайт: «За четыре года чемпион WBC провел пять боев с тремя соперниками. Это же смешно!»
Обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 21 КО) в интервью порталу Sky Sports раскритиковал боксерскую организацию за ситуацию, которая сложилась с ее поясом в хэвивейте.
«Тайсон Фьюри удерживал все титулы, но ни разу не защищал ни один из них. Прошло полтора года с тех пор, как он завоевал пояс WBC, но на горизонте не видно ни одного боя, одни оправдания. Что, черт побери, происходит? Это цирк.
WBC следует сделать Фьюри «чемпионом в отпуске», как это было с Девином Хэйни. Дайте мне пояс, обеспечьте мне чемпионский статус, и я буду биться. Я подерусь с любым из этих парней.
Я побил больше бойцов из топ-15 WBC, чем Фьюри и Уайлдер вместе. WBC непременно должен поступить правильно. Вокруг титула возник большой застой. Это худшая ситуация, в которой когда-либо оказывался пояс WBC. Вокруг титула WBC на протяжении лет царит беспорядок. За четыре года их чемпион провел пять боев с тремя соперниками. Это же смешно!».
Диллиан Уайт хочет выйти на бой против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) вместо заболевшего коронавирусом обладателя полноценного титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
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