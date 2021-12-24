«Ученый и ковбой». Экс-тренер Усика сравнил братьев Кличко

Али Башир назвал отличие легендарных украинских супертяжей

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Американский тренер Джеймс Али Башир с трудом ответил в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон» на вопрос о том, кто лучше – Владимир или Виталий Кличко:



Владимир лучше как боксер. Выносливость и жесткость – это Виталий. Это два очень разных боксера. Владимир – ученый, а Виталий – ковбой. Кличко-старший выходит в ринг и пытается снести сопернику голову. Это тяжело, но я думаю, что Виталий более жесткий. Владимир больше именно боксирует. И каждый в своем стиле может снести противнику голову, если честно.

Специалист заявил, что Владимир может вернуться и стать чемпионом, но не в бою с Александром Усиком (19-0, 13 KO).