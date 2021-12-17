Удар – и падение тела, жесткий нокаут. Тайсон Фьюри называет этого парня следующим великим чемпионом мира

Это Джаред Андерсон, который недавно удосрочил Александра Тесленко

Нокаут от Джареда Андерсона / Фото - The Sun

Следующий великий чемпион в супертяжелом весе? По крайней мере, так, со слов Боба Арума, его называл Тайсон Фьюри. Посмотрим, насколько у британца наметан глаз.

«Тайсон говорил мне, да вообще много кто говорил, что он будет следующим великим чемпионом в хэвивейте. Поговорите с Фьюри – он устроил Тайсону ад во время спаррингов. Он помог отлично подготовиться к третьему бою с Уайлдером. Тайсон сказал мне, что работа с Андресоном действительно сыграла важную роль в успехе во время поединка».

Кстати, Джон Фьюри, отец Тайсона подтвердил слова сына – считает 22-летнего Джареда Андерсона (11-0, 11 КО) опасным парнем в королевском дивизионе:

«Сейчас кроме Тайсона никого нет, есть хорошие ребята, но они не его уровня. Но есть один парень, я верю, что он будет следующим большим чемпионом после того, как Тайсон уйдет. Андерсон выделяется для меня».

Мы видели, как в андеркарде боя Ломаченко – Комми двукратный чемпион США по любителям нокаутировал украинца Александра Тесленко . Жестко уложил соперника на настил уже во втором раунде. Но все равно остался недоволен собой . Впрочем, позже он немного успокоился и уже начал говорить о своем величии:

«Я очень уверен в своих силах. Я всегда был уверен в себе, и это естественно. У меня нет сомнений в том, что я следующий великий супертяжеловес. Если во мне сомневаетесь, то продолжайте наблюдать за мной, и я это докажу».

11 побед в 11 поединках. Наверное, с такими результатами он может позволить себе быть заносчивым.

Боем с Тесленко Андерсон закрывал 2021 год. Но и открыл он его здорово. Другим устрашающим нокаутом.

Перед встречей с Кингсли Ибехом Джаред называл этого соперника своей проверкой, возможностью доказать, что с ним действительно необходимо считаться.

Ибех подходил к той встрече после ничьей с другим проспектом Top Rank. Он переживал, что судьи в любом случае отдадут победу Андерсону, а поэтому говорил, что их робота не имеет смысла – он нокаутирует молодого боксера, который возомнил себя будущей звездой.

Но произошло все с точностью наоборот. Судьи действительно отдавали каждый раунд Андерсону, но Big Baby решил не доводить до их решения – в последней трехминутке жестоко нокаутировал соперника. Рефери даже не брался отсчитывать – всем было ясно, что Ибех не поднимется.

Действительно, Андерсон красиво выключает свет своим оппонентам. Он надеется, что в 2022 году ему удастся еще и поднять уровень оппозиции. И уже тогда мы сможем понять сможет ли этот парень претендовать на нечто большее, нежели на попадание в подборку красивых нокаутов.