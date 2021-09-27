Угадаете, где? Вудли набил тату с надписью: «Я люблю Джейка Пола»

Ранее Вудли ставил условия, чтобы набить тату





Тайрон Вудли / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли на среднем пальце руки сделал татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола».



Отметим, что перед своим поединком Вудли и Пол договорились, что если Тайрон проиграет, то нанесет тату.

Ранее Вудли заявлял, что готов набить на себе это тату лишь после того, как Пол согласится на реванш.

Напомним, 29 августа в Кливленде Пол победил Вудли раздельным решением судей.





