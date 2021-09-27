Тренер Пола: «Никто не хочет видеть реванш против Вудли»
Угадаете, где? Вудли набил тату с надписью: «Я люблю Джейка Пола»
Ранее Вудли ставил условия, чтобы набить тату
27 сентября 21:38
Тайрон Вудли / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли на среднем пальце руки сделал татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола».
Отметим, что перед своим поединком Вудли и Пол договорились, что если Тайрон проиграет, то нанесет тату.
Ранее Вудли заявлял, что готов набить на себе это тату лишь после того, как Пол согласится на реванш.
Напомним, 29 августа в Кливленде Пол победил Вудли раздельным решением судей.
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