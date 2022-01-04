Угас: «100%, что я смогу победить Спенса»

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Чемпион мира WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя против обладателя титулов WBC, IBF Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Слова кубинца приводит BoxingScene:

Я счастлив сразиться с одним из лучших в паунде. Чувствую себя счастливым и взволнованным. Сто процентов, что я могу выиграть этот бой.

Нельзя выиграть только тот бой, который не состоялся. Это будет то еще сражение, но мой образ мышления таков: я ищу самые тяжелые бои и отдаю в них всего себя. Это будет очень непросто, но я уже к этому готовлюсь.

Есть бойцы, которые не представляют собой угрозы, или которым не дают шансов на победу люди, но я думаю, что я заслужил большое уважение после боя с Пакьяо, и это окажет мне большую помощь в прогнозах публики.

Несмотря ни на что, Спенс – крутой боец, и со своей стороны я готовлю себя к наилучшей его версии. Не хочу, чтобы меня что-либо удивило в ринге».