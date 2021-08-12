Угас: «Бой с Пакьяо – самый важный в моей жизни»

Чемпион WBA Super – о предстоящем поединке с легендарным филиппинцем





Йорденис Угас / Фото - ringnews24.com

«Я был очень взволнован, что получил возможность выступить в таком большом вечере бокса. Но когда узнал, что в главном событии проведу бой с одним из лучших бойцов в истории нашего спорта, мое волнение стало еще больше. Не могу дождаться, когда продемонстрирую, на что я способен. Я очень часто принимал поединки в последнюю минуту. Для меня в этом нет ничего нового. На этом этапе, самое главное внести правильные корректировки. У меня большой опыт в этих делах. Подобное происходило несколько раз в моей карьере, поэтому я готов приспособиться к любому сопернику».

«Бой против Мэнни Пакьяо очень важен для меня. Я сражаюсь не за деньги, а за свое наследие и за свою страну. Это самый важный поединок в моей жизни. Я прекрасно понимаю, что Пакьяо фаворит нашего противостояния, но я чемпион. Я получил титул в январе, но 21-го августа мы сможем выяснить, кто из нас является настоящим чемпионом. Это будет отличный бой для всех фанатов. Я собираюсь оставить все в ринге. Я гарантирую болельщикам, что они увидят увлекательное противостояние. Я оставлю там свое сердце для моих поклонников».

Напомним, в намеченную дату Пакьяо должен был провести поединок против чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе

(27-0, 21 КО), однако

накануне боя.

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем дивизионе(26-4, 12 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях(62-7-2, 39 КО).Цитирует кубинца