Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Угас: «Канело сделал свою работу»
Кубинец прокомментировал победу Альвареса над Плантом
13:00
Йорденис Угас / фото - boxingscene.com
Чемпион WBA Super в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (27-4, 12 KO) прокомментировал boxingscene.com победу мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) над американцем Калебом Плантом (21-1, 12 КО).
«Хороший бой. Канело сделал свою работу. Плант дрался с лучшим бойцом в мире. Он сделал все что мог».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.