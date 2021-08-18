Угас: «Хочу убедиться, что этот поединок станет последним для Пакьяо»

Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (26-4, 12 КО) поделился мнением о предстоящем поединке с бывшим чемпионом мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Кубинца цитирует boxingscene.com:

Приятно быть в главном событии вечера против такой настоящей легенды, как Пакьяо. Не могу дождаться, когда выйду на ринг.

Я совершенно не колебался, когда мне предложили этот бой. Я сразу понял, какие это большие возможности и что такая победа может сделать для моей карьеры.

Я всегда много работаю, выкладываюсь каждый день на сборах. Конечно, как только я узнал, что сражаюсь с Пакьяо, я был мотивирован еще больше, но я всегда выкладывался на всех тренировки в тренировочном лагере».