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Угас: «Мне придется перебоксировать Пакьяо»

Чемпион WBA Super – о предстоящем поединке с легендарным филиппинцем

Бокс Профессиональный бокс
16:58
Угас: «Мне придется перебоксировать Пакьяо»
Йорденис Угас / Фото - fansided.com
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас (26-4, 12 КО) в интервью DAZN заявил, что он не будет опираться на свою на свою агрессию в поединке, который состоится 21 августа, против обладателей титулов в восьми весовых категориях, легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), а будет стараться перебоксировать своего визави. 

«Я думаю, что мне нужна небольшая корректировка стратегии. Прежде всего мне придется его перебоксировать. Над такой стратегией мы работаем сейчас, не вдаваясь в детали. Смена стойки является неудобством как для меня, так и для него. Это то, с чем мне и ему придется что-то делать, однако мы оба воины и способны справиться с чем угодно. Благодаря этому мы чемпионы, и именно это мы и умеем делать – преодолевать препятствия. Я хочу, чтобы все знали, что я согласился на этот бой не ради денег. Я делаю это ради своего наследия, своей репутации, и я обещаю поклонникам бокса, что они получат огромное удовольствие от нашего боя».


Напомним, в намеченную дату Пакьяо должен был провести поединок против чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО), однако у американца диагностировали разрыв сетчатки левого глаза накануне боя.
Владимир Кириченко
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Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас Йорденис Угас Мэнни Пакьяо

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