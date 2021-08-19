Угас – о бое с Пакьяо: «Я готов воспользоваться этим шансом»

Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (26-4, 12 КО) понимает, что его будущий соперник филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) станет самым большим испытанием в его карьере, но обещает сделать все, чтобы одержать победу.

Кубинца цитирует портал fightnews.com:

Я неоднократно был в позиции, когда мне приходилось принимать поединок за несколько недель, но, очевидно, что никогда не проводил бой с соперником уровня Пакьяо. Однако у меня нет опасений, так как знаю, что хорошо подготовлен и верю в свои силы. Мэнни уже очень давно никого не нокаутировал, поэтому я готовился к двенадцати тяжелым раундам.

Я хочу поблагодарить свою команду за эту прекрасную возможность, но в этом бою, в первую очередь, я буду представлять свою страну - Кубу. Это бой посвящается всем, кто борется за свободу у меня на родине, я борюсь вместе с вами».