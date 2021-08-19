Угас – о бое с Пакьяо: «Я готов воспользоваться этим шансом»
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (26-4, 12 КО) понимает, что его будущий соперник филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) станет самым большим испытанием в его карьере, но обещает сделать все, чтобы одержать победу.
Кубинца цитирует портал fightnews.com:
«Это был долгий путь для меня. Очевидно, что я принял бой с Пакьяо на коротком уведомлении, но благодарен за полученную возможность и готов воспользоваться этим шансом. Мы внесли коррективы на протяжении последних двух недель и теперь я готов к бою с Пакьяо.
Я неоднократно был в позиции, когда мне приходилось принимать поединок за несколько недель, но, очевидно, что никогда не проводил бой с соперником уровня Пакьяо. Однако у меня нет опасений, так как знаю, что хорошо подготовлен и верю в свои силы. Мэнни уже очень давно никого не нокаутировал, поэтому я готовился к двенадцати тяжелым раундам.
Я хочу поблагодарить свою команду за эту прекрасную возможность, но в этом бою, в первую очередь, я буду представлять свою страну - Кубу. Это бой посвящается всем, кто борется за свободу у меня на родине, я борюсь вместе с вами».
Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Йордениса Угаса.
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