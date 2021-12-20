Угас: «Канело сделал свою работу»
Угас о бое со Спенсом: «Два лучших полусредневеса мира сразятся за три пояса»
Йорденис отметил, что в 2022 года намерен стать абсолютным чемпионом мира
20 декабря 22:22
Йорденис Угас / Фото: instagram
Чемпион WBA Regular в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (27-4, 12 KO) в Instagram
прокомментировал новость о начале переговоров об объединительном поединке с чемпионом WBC и IBF, американцем Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).
«Бой со Спенсом станет хорошим днем для мирового бокса и моим первым шагом на пути к абсолютному чемпионству в полусреднем весе в 2022 году. Два лучших полусредневеса мира сразятся за три пояса.
Я завоевал свой титул благодаря тяжелой работе, и теперь хочу поблагодарить свою команду за поддержку. Спасибо WBA за правильное решение, позволив мне провести такой ожидаемый бой.
Я горжусь тем, что, с Божьей помощью, выступлю против одного из лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории. Я воин, и я был благословлен этим вызовом».
Напомним, ранее в WBA санкционировали поединок Угаса против Спенса.
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