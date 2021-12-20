Угас о бое со Спенсом: «Два лучших полусредневеса мира сразятся за три пояса»

Йорденис Угас / Фото: instagram

Чемпион WBA Regular в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (27-4, 12 KO) в Instagram прокомментировал новость о начале переговоров об объединительном поединке с чемпионом WBC и IBF, американцем Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).



Я завоевал свой титул благодаря тяжелой работе, и теперь хочу поблагодарить свою команду за поддержку. Спасибо WBA за правильное решение, позволив мне провести такой ожидаемый бой.

Я горжусь тем, что, с Божьей помощью, выступлю против одного из лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории. Я воин, и я был благословлен этим вызовом».