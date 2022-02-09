Угас – о бое со Спенсом: «Вы должны поставить на меня деньги»

Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4-0, 12 KO) прокомментировал официальный анонс его объединительного поединка с обладателем титулов WBC и IBF в этой же весовой категории Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO).

Угаса цитирует ресурс boxinginsider.com:

Я на 200% уверен, что являюсь лучшим бойцом дивизиона. Я конкурент. Я воин. Я доказывал в каждом бою, что могу драться с лучшими. Вы должны поставить на меня деньги, потому что у меня нет сомнения относительно победителя в этом бою».