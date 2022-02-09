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05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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Угас – о бое со Спенсом: «Вы должны поставить на меня деньги»

Кубинец уверен в своей победе над американцем
Бокс Профессиональный бокс
07:05
Угас – о бое со Спенсом: «Вы должны поставить на меня деньги»
Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4-0, 12 KO) прокомментировал официальный анонс его объединительного поединка с обладателем титулов WBC и IBF в этой же весовой категории Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO).

Угаса цитирует ресурс boxinginsider.com:

«Это будет отличный и тяжелый бой. Я просто упорно работаю, чтобы достигнуть своей цели.

Я на 200% уверен, что являюсь лучшим бойцом дивизиона. Я конкурент. Я воин. Я доказывал в каждом бою, что могу драться с лучшими. Вы должны поставить на меня деньги, потому что у меня нет сомнения относительно победителя в этом бою».

Официально. Объединительный поединок Спенс – Угас состоится 16 апреля.

Рене Тер Велде
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Йорденис Угас Эррол Спенс

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