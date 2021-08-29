Угас: «Очень горжусь своей победой. Бьюсь за свободу Кубы»

Йорденис прокомментировал поединок с Пакьяо

Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Обладатель пояса WBA Йорденис Угас (27-4, 12 КО) на протяжении многих лет слышит одни и те же комментарии в адрес его соотечественников.

Некоторые критики часто указывают на то, что представители Кубы неспособны побеждать в так называемых больших боях.

В прошлую субботу Угас разрушил эту теорию, когда неожиданно выиграл у Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) единогласным решением судей. 35-летний Угас позднее рассказал о том, насколько для него важна эта победа.

Кубинца цитирует ресурс boxingscene.com:

«Меня переполняют эмоции, не передать словами. Я часто слышу от людей, что кубинцы всегда проигрывают в больших боях, поэтому я невероятно горжусь, что смог принести своей стране такую победу, этот успех ради нашего народа. Я дрался, чтобы проявить себя перед своей страной».

Вся семья Угаса, кроме 6-летнего сына, до сих пор проживают на Острове Свободы, где выступления против режима привели к многочисленным задержаниям в этом году. Йорденис Угас-младший живет в Майами в одной квартире с отцом и матерью.

«Я всегда старался выступать за свободу кубинского народа, драться за их право на жизнь. Для Кубы это имеет огромное значение. К Пакьяо я также отношусь с большим уважением, ведь он бьется за свою страну так же, как и я за свою. Моя цель - сделать Кубу свободной».

Йорденис Угас выходил на бой против Мэнни Пакьяо с травмой.