Угас выходил на бой против Пакьяо с травмой
Угас ответил Пакьяо. Филиппинец ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере
Йорденис повел себя очень уважительно
21:36
Фото: twitter.com/MannyPacquiao
Чемпион мира WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 КО) прокомментировал слова филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 31 КО), который ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере:
«Многие люди спрашивают меня о заявлениях Мэнни Пакьяо, якобы я был одним из самых легких соперников в его карьере. Единственное, что я могу сказать на это: пускай отправляется домой с миром и восстанавливается. Я уважаю его, как одного из лучших боксеров в истории».
Напомним, известно время, когда может пройти реванш Пакьяо – Угас.
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