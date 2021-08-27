Угас ответил Пакьяо. Филиппинец ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 25
Сейчас 4
Сегодня 18
Завтра 27
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче 2:5 Окончен
19:30 Заря - Рапид Вена 2:3 Окончен
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Окончен
21:30 Клуж - Црвена Звезда 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Славия Прага 2:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор 5:0 Окончен
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи 4:0 Окончен
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3*:0 Окончен
20:00 Витесс - Андерлехт 2:1 Окончен
20:00 Русенборг - Ренн 1:3 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда 2:0 Окончен
21:00 Риека - ПАОК 0:2 Окончен
21:00 Гент - Ракув Ченстохова 3:0 Окончен
21:15 Унион Берлин - КуПС 0:0 Окончен
21:45 Абердин - Карабах 1:3 Окончен
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра 3:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
18:00 Млада Болеслав - Фрелунда 1:4 Окончен
19:00 Лукко Раума - Лозанна 2:3 Окончен
19:05 Регле - Цуг 5:3 Окончен
20:45 Цюрих - ХИФК 0:3 Окончен
21:00 Кардифф - Адлер Мангейм 0:5 Окончен
21:15 Сендерйюске - Ред Булл Мюнхен 1:5 Окончен
Теннис (2 события из 83) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Легецкая - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Анна-Каролина Шмиедлова - Леся Цуренко 2:1 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:1 2-й тайм
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
21:15 Айсберен - Таппара 1:6 3-й период
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 Окончен
23:15 Валенсия - Алавес 1:0 1-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
19:00 ТПС - Фиштаун Пингвинз 1:2 Окончен
19:05 Векше - Спарта Прага 2:1 Окончен
20:05 Лександс - Слован 5:3 Окончен
20:45 Лугано - Шеллефтео 5:1 Окончен
20:45 Фрибург Готтерон - Оцеларжи 6:2 Окончен
21:15 Айсберен - Таппара 1:6 3-й период
Теннис (2 события из 58) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
00:20 Элина Свитолина - Кристина Младенович 2:0 Окончен
19:30 Марта Костюк - Варвара Грачева 1:2 Окончен
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Норвич - Лестер -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
19:30 Ливерпуль - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья -:- Запланирован
19:30 Лацио - Специя -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Полесье - Альянс -:- Запланирован
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес -:- Запланирован
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Динамо - Колос -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Млада Болеслав - ХИФК -:- Запланирован
18:45 Сендерйюске - Цуг -:- Запланирован
19:00 Лукко Раума - Адлер Мангейм -:- Запланирован
20:05 Регле - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лозанна -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Фрелунда -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 5) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA, Doubles)
Календарь Таблица
01:10 Киченок Н / Ралука Иоана Олару - Киченок Л / Ниномия М -:- Запланирован

Угас ответил Пакьяо. Филиппинец ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере

Йорденис повел себя очень уважительно
Бокс Профессиональный бокс
21:36
Угас ответил Пакьяо. Филиппинец ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере
Фото: twitter.com/MannyPacquiao

Чемпион мира WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 КО) прокомментировал слова филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 31 КО), который ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере:

«Многие люди спрашивают меня о заявлениях Мэнни Пакьяо, якобы я был одним из самых легких соперников в его карьере. Единственное, что я могу сказать на это: пускай отправляется домой с миром и восстанавливается. Я уважаю его, как одного из лучших боксеров в истории».

Напомним, известно время, когда может пройти реванш Пакьяо – Угас.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас Мэнни Пакьяо Йорденис Угас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Угас выходил на бой против Пакьяо с травмой
Угас выходил на бой против Пакьяо с травмой
Бокс Профессиональный бокс
20:30
Хирн: «У меня было чувство, что Пакьяо проиграет Угасу»
Хирн: «У меня было чувство, что Пакьяо проиграет Угасу»
Бокс Профессиональный бокс
19:26
Спенс: «Я бы не сливался с поединка против такой легенды, как Пакьяо»
Спенс: «Я бы не сливался с поединка против такой легенды, как Пакьяо»
Бокс Профессиональный бокс
14:47
Спенс: «Я рад, что обнаружил травму. Из-за такого повреждения многие другие боксеры закончили карьеру»
Спенс: «Я рад, что обнаружил травму. Из-за такого повреждения многие другие боксеры закончили карьеру»
Бокс Профессиональный бокс
09:20
Хирн: «Рад, что бой Пакьяо со Спенсом не состоялся»
Хирн: «Рад, что бой Пакьяо со Спенсом не состоялся»
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 16:16
Хирн: «Пакьяо легендарен, но уже не тот, что раньше»
Хирн: «Пакьяо легендарен, но уже не тот, что раньше»
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 15:31
1

Новости: Бокс

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Профессиональный бокс
22:45
Угас ответил Пакьяо. Филиппинец ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере
Угас ответил Пакьяо. Филиппинец ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере
Профессиональный бокс
21:36
Угас выходил на бой против Пакьяо с травмой
Угас выходил на бой против Пакьяо с травмой
Профессиональный бокс
20:30
Де Ла Хойя: «Санкционирующие организации вышли из-под контроля, и теперь я даже не знаю имена всех чемпионов»
Де Ла Хойя: «Санкционирующие организации вышли из-под контроля, и теперь я даже не знаю имена всех чемпионов»
Профессиональный бокс
20:14
Хирн: «У меня было чувство, что Пакьяо проиграет Угасу»
Хирн: «У меня было чувство, что Пакьяо проиграет Угасу»
Профессиональный бокс
19:26
Бронер полагает, что Портер может стать одним из самых сложных соперников в карьере Кроуфорда
Бронер полагает, что Портер может стать одним из самых сложных соперников в карьере Кроуфорда
Профессиональный бокс
19:21
Стало известно, при каких условиях Беринчик проведет еще 1 бой на голых кулаках
Стало известно, при каких условиях Беринчик проведет еще 1 бой на голых кулаках
Профессиональный бокс
18:20
Вполне реально. Сен-Пьер назвал условие выхода в ринг
Вполне реально. Сен-Пьер назвал условие выхода в ринг
Профессиональный бокс
16:25
«Месяц до боя». В социальных сетях Усика напомнили о скором поединке против Джошуа
«Месяц до боя». В социальных сетях Усика напомнили о скором поединке против Джошуа
Профессиональный бокс
15:51
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Все новости