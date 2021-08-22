Редкач: «Пакьяо наверняка победил. Я хочу, чтобы провел реванш с Угасом или подрался с Макгрегором»
Угас: «Пакьяо – легенда. Если он хочет реванш, то мы его проведем»
Йорденис уверенно перебоксировал «Пакмэна»
17:41
Угас и Пакьяо / Фото: FOX
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 KO) заявил о возможности реванша с Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), которого он ранее победил.
Слова Угаса приводит boxingnews24.com:
Мы можем провести матч-реванш. 200 процентов. Мэнни – великий боец, он легенда. Если он хочет реванша, то для меня это не станет проблемой. Такой человек этого заслуживает.