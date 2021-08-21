Угас: «В бою с Пакьяо оставлю всего себя на ринге»
Чемпион мира WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (26-4, 12 КО) сделал несколько громких заявлений накануне боя против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Слова кубинца приводит Boxing Scene:
«Абсолютно исключено недооценивание возможностей Пакьяо. Он будет готов.
Лучшая версия Мэнни будет ждать меня на ринге. Я подготовился к встрече с лучшим, чтобы тоже стать лучшим.
Я могу сказать вам, что я не собираюсь разочаровывать фанатов, которые меня поддерживают. Это самый важный бой в моей жизни. Я начал драться, когда мне было 6 лет. Я мечтал о таком поединке.
Я буду готов выйти на ринг и выложиться на полную. Я оставлю все на ринге. Что бы ни случилось, это будет моей целью».
Бой Пакьяо – Угас смотрите в онлайн трансляции на XSPORT в ночь с 21 на 22 августа.
Накануне боксеры взвесились.
Напомним, тренер Пакьяо уверен, что его подопечный нокаутирует Угаса. Сам же филиппинец более сдержан в высказываниях.
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