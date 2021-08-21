Угас: «В бою с Пакьяо оставлю всего себя на ринге»

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Чемпион мира WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (26-4, 12 КО) сделал несколько громких заявлений накануне боя против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Слова кубинца приводит Boxing Scene:

Лучшая версия Мэнни будет ждать меня на ринге. Я подготовился к встрече с лучшим, чтобы тоже стать лучшим.

Я могу сказать вам, что я не собираюсь разочаровывать фанатов, которые меня поддерживают. Это самый важный бой в моей жизни. Я начал драться, когда мне было 6 лет. Я мечтал о таком поединке.

Я буду готов выйти на ринг и выложиться на полную. Я оставлю все на ринге. Что бы ни случилось, это будет моей целью».