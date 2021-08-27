Хирн: «У меня было чувство, что Пакьяо проиграет Угасу»
Угас выходил на бой против Пакьяо с травмой
Боксер получил повреждение за 3 недели до боя
20:30
Угас и Пакьяо / фото - ESPN
Обладатель пояса WBA Йорденис Угас (27-4, 12 КО) выходил на бой против Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) с травмированным бицепсом. Об этом стало известно из интервью кубинца порталу Boxing News 24.
«Я травмировал бицепс за три недели во время спарринга. На тот момент бой с Пакьяо еще не был анонсирован. Однако я продолжил тренироваться, убрав все спарринги».
Йорденис победил «Пак-мена» единогласным решением судей.
Легендарный филиппинец уже анонсировал свое возвращение.
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