Угас: «Я намерен объединить титулы в полусреднем дивизионе»

Кубинец прокомментировал победу над Пакьяо

Фото: skysports.com

Чемпион WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 КО) прокомментировал свою победу единогласным решением судей над филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).

Угаса цитирует портал thesun.co.uk:

«Я очень рад, но в первую очередь хочу поблагодарить Мэнни Пакьяо за то, что он подарил мне этот момент в ринге. Я говорил вам, что являюсь чемпионом WBA, и сегодня я это продемонстрировал. Пакьяо - крепкий, отличный соперник, но я вышел сюда, чтобы показать, что я чемпион WBA. Огромное уважение Мэнни, но я победил в этом бою».

По словам Угаса, он желает объединить титулы в полусреднем весе. Кубинец заявил, что хочет сразиться с чемпионом WBC и IBF Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО), который должен был драться с Пакьяо вместо него, но снялся с боя из-за травмы глаза.

«Я намерен объединить титулы в полусреднем дивизионе. Все говорили, что Пакьяо - чемпион, но теперь они знают, кто настоящий чемпион. Спенс - следующий в списке тех, с кем я хочу подраться. Я надеюсь, что он восстановится».

Мэнни Пакьяо высказался о завершении карьеры после поражения от Йордениса Угаса.