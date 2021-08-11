Угас: «Я очень уважаю Мэнни Пакьяо, но иду, чтобы выиграть этот бой»

Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (26-4-0, 12 KO) прокомментировал новость о том, что он заменит обладателя титулов WBC и IBF в его весовой категории американца Эррола Спенса (27-0, 21 КО) в бою с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Угаса цитирует портал boxingscene.com:

Я желаю Эрролу Спенсу скорейшего выздоровления, но также хочу заверить болельщиков, что буду на высоте в этом бою. Все знают мою историю. Как я приехал в Америку и реализовал мечту - стать чемпионом мира. Теперь пришло время закрепить свое наследие победой, как одного из лучших кубинских бойцов в истории. Я люблю свою страну и хочу посвятить этот бой всем мужчинам и женщинам, которые борются за свободу».