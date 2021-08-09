Портер считает, что Угас способен победить Спенса
Угас желает встретиться с победителем поединка Пакьяо – Спенс
Чемпион WBA Super считает себя самым избегаемым боксером полусреднего дивизиона
14:36
Йорденис Угас / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе, кубинец Йорденис Угас (26-4-0, 12 KO), готовящийся в конце августа провести добровольную защиту титула, заявил, что является самым избегаемым в дивизионе.
Цитирует Угаса boxingnews24.com.
«Тренировки в Лас-Вегасе стали очень важными для меня. У нас в зале хватает хороших любителей, олимпийцев, проспектов, и это вывело мой лагерь на новый уровень. Спарринги прошли просто идеально. Все знают, я готов защищать свой пояс против лучших, хоть они и не горят желанием встречаться со мной. И это при том, что я чемпион. Сейчас я – самый избегаемый боец в дивизионе, и, несмотря на звание чемпиона, я все еще не могу зацепиться за большие бои. Победа же даст мне возможность выйти на победителя встречи Пакьяо – Спенс».
Напомним, что Мэнни Пакьяо и Эррол Спенс выйдут в ринг 21 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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