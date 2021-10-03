Угол британца едва не выбросил полотенце? Еще один контроверсионный момент концовки боя Усик – Джошуа

В 12-м раунде украинец едва не удосрочил соперника

Фото: Getty Images

25 сентября Александр Усик (19-0, 13 КО) на лондонском стадионе «Уэмбли» единогласным решением судей победил местного боксера Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у него титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супетяжелом весе.

В 12-м раунде украинец обрушил град ударов на британца, в результате чего тот повис на канатах. При этом на видео с общего плана видно, как в углу Джошуа кто-то размахивал белым полотенцем.

Никаких официальных комментариев по этому поводу в прессе не было, поэтому мы вряд ли узнаем, кто именно размахивал полотенцем и хотела ли команда британца досрочно остановить поединок.

Видео момента с полотенцем:

Напомним, ранее комментатор UFC Джо Роган обратил внимание на то, что гонг об окончании 12-го раунда был дан раньше времени, однако впоследствии оказалось, что это просто ошибка таймера, который отсчитывал длительность раунда для телезрителей.

Усик – Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.

После первого боя Джошуа, заявил, что украинец пропускает много ударов. Усик же признался, что британец не сумел его ничем удивить в ринге.

Как бы там ни было, но бывшему чемпиону придется что-то менять в своем геймплане, ведь перебоксировать украинца он вряд ли сможет.