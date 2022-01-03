Угроза Усику. В 2020 году этот супертяж одним ударом выбил дерзкого соперника за пределы ринга

Сауль Альварес называет его будущим чемпионом мира в «королевском» дивизионе

19 декабря 2020 года мексиканская суперзвезда Сауль Альварес начал свой триумфальный путь во втором среднем весе, избив непобежденного на тот момент Каллума Смита. Бой стал главным событием вечера бокса в Техасе, США.

В андеркарде боксировал тогда не самый известный кубинский супертяжеловес Френк Санчес (20-0, 13 КО), его соперником был мексиканец Джулиан Фернандес (14-3, 11 КО).

Спустя год имя Санчеса на слуху в мире бокса: Канело называет его будущим чемпионом мира, а он сам уверен, что уже готов боксировать с чемпионами дивизиона.

Вот мы и решили, что сейчас, когда в спорте не так уж и много инфоповодов, будет уместно вспомнить бой Санчеса против Фернандеса, а точнее концовку поединка.

В пятом раунде Фернандес начал провоцировать кубинца, показывая жестами, что многочисленные удары не доставляют ему особого урона. Карма настигла мексиканца в седьмой трехминутке, когда Санчес донес до цели правый прямой, от которого Джулиан вывалился за пределы ринга.

Напомним, по версии журнала The Ring 29-летний Санчес выходит в топ-10 лучших боксеров супертяжелого веса. Также он находится на высоких местах в рейтингах WBC и WBO, а поэтому, потенциально, является одним из будущих соперников украинского чемпиона хэвивейта Александра Усика.

Как вы считаете, сможет ли кубинец стать угрозой для Усика?