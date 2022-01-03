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02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 86:95 Окончен
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03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Угроза Усику. В 2020 году этот супертяж одним ударом выбил дерзкого соперника за пределы ринга

Сауль Альварес называет его будущим чемпионом мира в «королевском» дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
18:43
Угроза Усику. В 2020 году этот супертяж одним ударом выбил дерзкого соперника за пределы ринга

19 декабря 2020 года мексиканская суперзвезда Сауль Альварес начал свой триумфальный путь во втором среднем весе, избив непобежденного на тот момент Каллума Смита. Бой стал главным событием вечера бокса в Техасе, США.

В андеркарде боксировал тогда не самый известный кубинский супертяжеловес Френк Санчес (20-0, 13 КО), его соперником был мексиканец Джулиан Фернандес (14-3, 11 КО).

Спустя год имя Санчеса на слуху в мире бокса: Канело называет его будущим чемпионом мира, а он сам уверен, что уже готов боксировать с чемпионами дивизиона.

Вот мы и решили, что сейчас, когда в спорте не так уж и много инфоповодов, будет уместно вспомнить бой Санчеса против Фернандеса, а точнее концовку поединка.

В пятом раунде Фернандес начал провоцировать кубинца, показывая жестами, что многочисленные удары не доставляют ему особого урона. Карма настигла мексиканца в седьмой трехминутке, когда Санчес донес до цели правый прямой, от которого Джулиан вывалился за пределы ринга.

Напомним, по версии журнала The Ring 29-летний Санчес выходит в топ-10 лучших боксеров супертяжелого веса. Также он находится на высоких местах в рейтингах WBC и WBO, а поэтому, потенциально, является одним из будущих соперников украинского чемпиона хэвивейта Александра Усика.

Как вы считаете, сможет ли кубинец стать угрозой для Усика?

Сергей Остапенко
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Френк Санчес

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