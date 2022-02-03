Юбэнк-младший намерен выйти на бой с победителем пары Головкин – Мурата
Уильямс: «Я давно охотился за поединком с Юбэнком. Нас ждет кровавая баня»
Лиам отметил, что уже 9 лет недолюбливает Криса
03 февраля 19:38
Лиам Уильямс / Фото: Boxing Scene
Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе Лиам Уильямс (23-3-1, 18 KO) высказался boxingnews24.com о предстоящем поединке с соотечественником Крисом Юбэнком-младшим
(30-2, 22 КО).
«Я давно охотился за этим поединком, а последние несколько лет я только и занимался тем, что упоминал его имя. Поэтому фанаты знают, что к чему.
Я начал за ним охотиться больше десяти лет назад. Я был в зале и боксировал, когда он пришел и начал себя заносчиво вести. Он даже ни на кого не посмотрел. С того момента я на дух не переношу этого парня. Он неприятный человек, не так ли? Нас ждет кровавая баня»,
Онлайн трансляция поединка Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс.
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