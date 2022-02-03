Уильямс: «Я давно охотился за поединком с Юбэнком. Нас ждет кровавая баня»

Лиам Уильямс / Фото: Boxing Scene

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе Лиам Уильямс (23-3-1, 18 KO) высказался boxingnews24.com о предстоящем поединке с соотечественником Крисом Юбэнком-младшим (30-2, 22 КО).



Я начал за ним охотиться больше десяти лет назад. Я был в зале и боксировал, когда он пришел и начал себя заносчиво вести. Он даже ни на кого не посмотрел. С того момента я на дух не переношу этого парня. Он неприятный человек, не так ли? Нас ждет кровавая баня»,