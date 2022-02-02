Уходит в супертяжи? Сергей Ковалев показал свой текущий вес

Свой следующий бой «Крашер» планирует провести в промежуточном весе

Сергей Ковалев / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев в Instagram показал свой текущий вес. Российский ветеран опубликовал видео, на котором видно, что весы под ним остановились на отметке 90,8 кг.

Стоит отметить, что прямо сейчас «Крашер» может выступать в супертяжелом весе (свыше 90.7 кг – прим).

Свой следующий бой «Крашер» проведет в промежуточном весе (83,9 кг) против китайца Фаньлун Мэна 12 марта в Лос-Анджелесе. Этот поединок возглавит боксерское шоу от промоутерской компании Triller Fight Club.

Ранее Ковалев показал одну из своих тренировок.