Украина не рассматривается опцией для проведения реванша Усик – Джошуа

Хирн сообщил, что вероятным местом организации поединка будет Великобритания

Джошуа, Хирн и Усик / Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV сообщил, что переговоры по поводу организации реванша Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO) еще не проводились:



Общался с Красюком. Мы пока действительно очень заняты. У нас 10 шоу в течение 7 недель в 6 странах. Мне нужно найти время, чтобы обсудить организацию. Считаю, что это будет март-апрель. Мы посмотрим на все возможные места. Есть несколько вариантов, но Великобритания рассматривается самым вероятным местом проведения реванша. Атмосфера была невероятная, и я бы хотел повторить все вновь.

Ранее промоутер Усика сообщил о проблеме, которая может помешать Киеву принять поединок.