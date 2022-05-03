Она прошла все круги ада профессионального спорта, а сейчас работает в полиции. И готовится к возвращению
Україна завоювала 15 медалей на турнірі у Німеччині
Також представниця української команди стала кращою P4P
09:14
У Німеччині завершився міжнародний турнір «Кубок Балтійського моря», в ході якого українці здобули 15 нагород, серед яких сім золотих.
Зазначимо, що українка Кіра Макогоненко була визнана найкращою боксеркою змагань.
Золото:
42 кг - Софія Лягоцька
48 кг - Кіра Макогоненко
54 кг - Вікторія Росецька
46 кг - Ілля Старик
50 кг - Тимофій Сидорук
60 кг - Іван Безуглий
66 кг- Іван Пітек
Срібло:
42 кг - Дар`я Лягоцька
Бронза:
44 кг - Кіра Жмуріна
44 кг - Поліна Павленко
46 кг - Уляна Овсепян
40 кг - Іван Бєлік
48 кг - Тимур Кочерга
63 кг - Роман Урбанович
63 кг - Роман Волошенюк
Нагадаємо, раніше збірна України завоювала 10 медалей на молодіжному чемпіонаті світу.