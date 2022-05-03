Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Байер - Айнтрахт 2:0 Окончен
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити -:- Запланирован
Сейчас в эфире
10:00
Стронгмен. Сильнейший человек Украины
10:10
Хоккей. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Фрелунда - Лександ

Україна завоювала 15 медалей на турнірі у Німеччині

Також представниця української команди стала кращою P4P
Бокс Аматорский бокс
09:14
Україна завоювала 15 медалей на турнірі у Німеччині

У Німеччині завершився міжнародний турнір «Кубок Балтійського моря», в ході якого українці здобули 15 нагород, серед яких сім золотих.

Зазначимо, що українка Кіра Макогоненко була визнана найкращою боксеркою змагань.

Золото:

42 кг - Софія Лягоцька

48 кг - Кіра Макогоненко

54 кг - Вікторія Росецька

46 кг - Ілля Старик

50 кг - Тимофій Сидорук

60 кг - Іван Безуглий

66 кг- Іван Пітек

Срібло:

42 кг - Дар`я Лягоцька

Бронза:

44 кг - Кіра Жмуріна

44 кг - Поліна Павленко

46 кг - Уляна Овсепян

40 кг - Іван Бєлік

48 кг - Тимур Кочерга

63 кг - Роман Урбанович

63 кг - Роман Волошенюк

Нагадаємо, раніше збірна України завоювала 10 медалей на молодіжному чемпіонаті світу.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Кира Макогоненко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Бокс

«Речь идет об убийстве». Нганну объяснил, что бой с Фьюри по правилам MMA опасен для жизни Тайсона
«Речь идет об убийстве». Нганну объяснил, что бой с Фьюри по правилам MMA опасен для жизни Тайсона
Профессиональный бокс
09:59
Україна завоювала 15 медалей на турнірі у Німеччині
Україна завоювала 15 медалей на турнірі у Німеччині
Аматорский бокс
09:14
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Профессиональный бокс
08:45
Володимир Кличко: «Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко»
Володимир Кличко: «Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко»
Профессиональный бокс
02 мая 15:32
Шакур Стівенсон: «Я хотів би стати абсолютним чемпіоном світу»
Шакур Стівенсон: «Я хотів би стати абсолютним чемпіоном світу»
Профессиональный бокс
02 мая 09:32
Арум: «Усик сделает то же самое, что и в первом поединке с Джошуа»
Арум: «Усик сделает то же самое, что и в первом поединке с Джошуа»
Профессиональный бокс
01 мая 14:58
Внук Мухаммеда Али нокаутом в первом раунде добыл пятую победу в карьере
Внук Мухаммеда Али нокаутом в первом раунде добыл пятую победу в карьере
Профессиональный бокс
01 мая 13:49
Дальше Лома? Стивенсон деклассировал Вальдеса в объединительном поединке
Дальше Лома? Стивенсон деклассировал Вальдеса в объединительном поединке
Профессиональный бокс
01 мая 11:30
Владимир Кличко: «Есть имена и фамилии палачей, которые насиловали, пытали, бомбили и казнили мирное население Украины»
Владимир Кличко: «Есть имена и фамилии палачей, которые насиловали, пытали, бомбили и казнили мирное население Украины»
Профессиональный бокс
30 апреля 22:57
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
22
Все новости