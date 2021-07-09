Украинец будет помогать легендарному Пакьяо в подготовке к бою со Спенсом

Редкач заявил, что станет спарринг-партнером «Пак Мэна»

Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), который сообщил о возвращении в легкий вес, заявил в интервью Youtube каналу ESNEWS, что станет спарринг-партнером Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) в преддверии поединка филиппинской легенды с Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO), а также поделился прогнозом на поединок:

Мне нравится Пакьяо. Спенс моложе, голоднее. Так что это хороший поединок. Шансы равные. Пакьяо очень мотивирует. В понедельник меня ожидает спарринг с ним. Я дерусь в стойке левши, как и Спенс, так что Пакьяо будет от меня польза. Это впервые, когда я буду спарринговать с Пакьяо. Это классный опыт. Джеб станет ключом к победе в этом поединке. Кто выбросит больше джебов, тот и победит.

Напомним, что Пакьяо в хорошей форме перед предстоящим боем за титулы.