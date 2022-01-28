Украинец должен был получить золотые горы. Известно, сколько было выделено средств на организацию боя Фьюри – Усик

Те же деньги, что годом ранее предлагались для проведения сражения между Тайсоном и Джошуа

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Бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе вновь уходит из-под носа. Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александр Усик (19-0, 13 KO) должны были определить сильнейшего в дивизионе, но организовать бой чемпионов не удалось.



О причинах можно лишь догадываться. Из лагерей «Цыганского короля» и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) доносится разная информация – Эдди Хирн прямо говорит, что Тайсон боится драться с украинцем в следующем бою, а Фьюри называет соотечественников жадинами.

К слову, у потенциального боя за «абсолюта» был внушительный призовой фонд. Как сообщает ESPN, в Саудовской Аравии выделяли на организацию самого боя «королевского» дивизиона 155 миллионов долларов. По информации источника, это те же средства, которые в середине прошлого года должны были покрыть проведение боя за все пояса в хэвивейте между Фьюри и Джошуа.

Учитывая, что Тайсон и Энтони должны были получить по 50% от фонда в виде гонораров, можно предположить, что и украинец имел бы схожий процент. Возможно, ввиду меньшего маркетингового потенциала, Усику пришлось бы уступить еще несколькими процентами (а это речь о миллионах), но это в любом случае был бы самый большой гонорар в его карьере с большим запасом.

А пока Фьюри начинает разогревать свой следующий поединок – к большому сожалению, не с Александром.