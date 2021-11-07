Украинец Фаниян выиграл титул интернационального чемпиона IBO

Теперь у полусредневеса два чемпионских пояса

Арам Фаниян / фото - LuckyPunch

Действующий чемпион полусреднего веса по версии WBO Oriental украинец Арам Фаниян (22-1, 4 КО) одержал очередную победу в профи карьере.

На вечере бокса в Германии Фаниян единогласным решением судей победил немца Тимо Шварцкопфа (20-5, 12 КО) и забрал вакантный титул интернационального чемпиона IBO. Записки судей – 95-93, 96-93, 97-92

Также стоит отметить, что для украинца это был первый выездной поединок в его карьере.

Напомним, свой последний поединок Фаниян провел во Львове, где успешно защитил титул в поединке против узбека Мухаммедсалима Сотволдива.