Українець Хегай поїхав боксувати в Німеччину і нокаутував суперника в третьому раунді

Перед цим відправив його в нокдаун

Арнольд Хегай / Фото - facebook боксера

Український напівлегкої ваги Арнольд Хегай (18-1-1, 10 КО) здобув дострокову перемогу в рейтинговому поєдинку в Кельні, Німеччина.

В грудні минулого року Хегай повернувся після поразки від Стефена Фултона в елімінаторному бою. Тоді він провів в ринзі всі 10 раундів. Цього разу впорався з суперником набагато швидше.

Суперником українця став 28-річний мексиканець Рубен Гарсія (25-10, 8 КО). В другому раунді Хегай відправив його в нокдаун, а в третьому – нокаутував.

Відео дострокової перемоги Хегая:

Нещодавно стала відома дата наступного бою Федіра Черкашина.