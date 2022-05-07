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Українець Хегай поїхав боксувати в Німеччину і нокаутував суперника в третьому раунді
Перед цим відправив його в нокдаун
07 мая 22:32
Арнольд Хегай / Фото - facebook боксера
Український напівлегкої ваги Арнольд Хегай (18-1-1, 10 КО) здобув дострокову перемогу в рейтинговому поєдинку в Кельні, Німеччина.
В грудні минулого року Хегай повернувся після поразки від Стефена Фултона в елімінаторному бою. Тоді він провів в ринзі всі 10 раундів. Цього разу впорався з суперником набагато швидше.
Суперником українця став 28-річний мексиканець Рубен Гарсія (25-10, 8 КО). В другому раунді Хегай відправив його в нокдаун, а в третьому – нокаутував.
Відео дострокової перемоги Хегая:
Нещодавно стала відома дата наступного бою Федіра Черкашина.
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