Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»

У Александра Спирко было предложение от команды Лиама Смита

Фото: K2 Promotions Украинский боксер первого среднего веса Александр Спирко(21-0, 12 КО) рассказал, что ранее у него было предложение провести бой против тогдашнего чемпиона мира Лиама Смита (30-3-1, 17 КО): «Было предложение отбоксировать против Лиама Смита. Он был чемпионом мира в 69 кг. Мы даже ездили в Лондон на переговоры. Но нам не подошли условия контракта. Вся видимость создавалась, что это бой под слив. Что нужно как бы поехать проиграть. Так что на переговорах все закончилось».

Напомним, 18 декабря 2021 года Спирко вернулся в бокс после шестилетнего перерыва, уверенно победив соперника в андеркарде у Дениса Беринчика.



